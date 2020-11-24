本土劇女星苗可麗曾在《台灣霹靂火》演出反派角色「李艷萍」，罵人的聲勢驚為天人，螢光幕的惡女形象表露無遺。近日她在節目中飾演惡婆婆，當場把媳婦罵到接不下去，卻又不失「笑果」。

苗可麗日前在節目《超級夜總會》詮釋想抱孫子的婆婆，無奈媳婦遲遲未懷孕，令她忍不住發脾氣，用台語飆罵：「人家都以為我是瘋子，我想要抱一個孫，抱不到每天都在抱空氣」王晴回嘴：「我才幾歲，晚一點生不行嗎？」未料被苗可麗馬上反擊，只好出動老公（亮哲飾演）當救兵。

雖然亮哲上前安撫，仍降不下苗可麗的火氣，怒質問夫妻倆「你們兩個是都沒在睡喔？」亮哲妙語如珠地回：「有喔！我早上照三餐（做）欸！」還爆料王晴「她整天都沒在穿衣服的」，苗可麗難得笑場，不過很快又追擊：「她沒穿衣服，有穿褲子哪有用啦！」尖牙俐嘴的連環罵了近1分鐘，犀利到逗樂現場所有人。

此時，一旁的許效舜忍不住現身緩頰，「我鄰居我受不了了」對亮哲開玩笑「只有手槍沒有子彈」，場面頓時變得詼諧又有趣，也讓觀眾見識到苗可麗驚人的罵人功夫。

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(中時新聞網)