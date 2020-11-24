【回憶殺】金友莊是已故藝人高凌風的第三任老婆，外型姣好、身材高挑，曾是中華民國總統行政專機的空服員，與高凌風婚後育有1子2女，無奈接連爆出腥聞，夫妻倆結束17年婚姻，未料2年後高凌風病逝。

金友莊婚前是軍聘空姐，接觸到的人多是軍中有位階的人，甚至服務過宋楚瑜，她退役後經由友人介紹認識高凌風，熱戀1年隨即步入禮堂，陸續生下3個孩子，也能與高凌風前妻生下的兒女和平相處，感情堪稱幸福美滿，未料2011年金友莊在父親節前夕被拍到約會中年眼鏡男，在車中激吻纏綿，不過高凌風再心痛，仍相信老婆是清白的，只是一時被誘惑。

兩人的婚姻危機除了幽會眼鏡男，還傳出高凌風健康亮紅燈、金友莊不願意照顧，婚變鬧得沸沸揚揚，果真在2012年簽字離婚，17年夫妻關係正式結束。

金友莊與高凌風結婚17年，解決不了雙方差異，只好分道揚鑣。（圖／中時資料照）

恢復單身後，高凌風被診斷出血癌，2年後病逝新店慈濟醫院，享壽63歲。離開人世前，高凌風最後一眼望向前妻金友莊，希望能代替他好好照顧小孩，金友莊在病床前淚眼潸潸，親手送走曾經的摯愛，事後在臉書寫下「人走了，怨已了」。

事隔多年，金友莊上節目揭與高凌風離婚內幕，她說並非外界傳言的健康問題，兩人離婚時高凌風無疾病又有錢，但投資理財觀念差異甚大，金友莊偏好房地產，高凌風卻不願相信老婆，聽信大陸友人的建議，結果被騙了600萬人民幣（約2500萬新台幣），令金友莊心灰意冷，只好離婚。

今年51歲的金友莊，歷經前夫癌逝的痛楚，終於覓得第二春，她去年認愛大11歲的華航機師，透露對方個性很man、幽默風趣，與她的3個子女也處得很好，甚至會問零用錢夠不夠用，相當大方。

(中時新聞網)