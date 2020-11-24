紐約鼠患猖獗，老鼠直接在馬路上亂竄，讓當地人不堪其擾。

紐約已經被大群肥鼠們佔領，牠們不再躲在陰暗的地鐵軌道裡，而是光天化日之下在街道上亂竄，在樹上築巢、咬斷車子引擎電線，讓車主損失慘重，今年以來已經有上萬紐約人打電話向政府申訴。

紐約鼠患愈來愈嚴重。

紐約老鼠相當猖獗。

《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約的鼠患愈來愈嚴重，體型如小兔子般大的肥鼠們已經不再安於陰暗的地鐵軌道，而是在大白天之下直接在街道上亂竄，牠們在樹上築窩，鑽進車子引擎蓋咀嚼電線，迫使車主必須花費數千美元修繕。

紐約居民實在受夠了，今年以來已經有12,632人撥打「311紐約市民服務專線」申訴，比去年全年的9,042通申訴還多。

Giant New York rats overtaking Central Park and the UWS https://t.co/2Skwfxdm4H pic.twitter.com/b2DhkHfZBR — New York Post (@nypost) November 21, 2020

許多人也在網路上抱怨，其中也包含好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）的母親絲隆（Melanie Sloan），她在臉書社團「Upper West Siders for Safer Streets」上抱怨紐約中央公園到處都是大肥鼠，還說看到一名坐在長椅上的男子拿著耙子猛對著老鼠們拍打，但沒有成功。

當地居民李薇（Amanda Levine）說她每天至少看到一隻老鼠，她會拿混合肉桂、薄荷油及水的噴霧狂噴車子的引擎蓋下方及4個輪子，防止小動物跑進去，她的鄰居說，他們經常在自家牆壁後方聽到抓痕劃過的聲音。

另一位紐約客詩瓦布（Dalia Schwalb）上周日晚上在地鐵站看到10到15隻一整群的老鼠後真的嚇壞了，她說以前都是在鐵軌上看到老鼠，現在老鼠已經成為社區的一部分了，「牠們應該要付房租。」

李薇將老鼠氾濫歸咎於戶外用餐、街友太多、道路清潔不佳、街上垃圾桶經常沒清等原因。

紐約人實在受夠了，當地社區甚至設立「老鼠學院」，開設課程教導民眾防範鼠輩。

(中時新聞網)