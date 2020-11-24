民進黨政府將在明年開放萊豬進口台灣，近期則關閉中天電視台，相關舉動讓在野黨和勞工團體忍無可忍，在21、22日站上凱道抗議，主辦單位宣稱來了6萬人，對於民進黨種種作為，是否可能是洗腦台灣人？名經紀人夏春湧就透露了年輕人現在的想法。

對於民進黨種種作為，國民黨主席江啟臣抨擊，行政院花人民納稅錢養網軍，攻擊在野黨與牛肉麵店業者，且過去民進黨高舉言論自由、新聞自由，如今卻關掉新聞台，讓台灣民主窒息、扼殺新聞自由，蔡總統的謙卑與誠信何在？

夏春湧23日在臉書發文指出，他近期聽到一些年輕人對現在民進黨政府的想法，大致是「我把票投給了妳，妳卻把毒豬送給了我。妳給了我言論，卻搶走了我的自由」，夏春湧說，雖然民進黨把年輕人的腦子給洗了，但年輕人們卻依然比民進黨的乾淨多了」。

夏春湧還表示，「他不相信年輕的一代永不回頭，現在的民進黨政府高層以為躲在鐵絲網後面，就可以裝聾作啞，但他認為，『國之將亡必有妖孽、國之欲興必除妖孽』，我們看到聽到的，老天也自然聽得到看得到」，民進黨政府官員的真貌，大家總有一天會看得清清楚楚」。

“ 我把票投給了妳 妳卻把毒豬送給了我 ” “ 妳給了我言論 卻搶走了我的自由 ” 這是我聽到的年輕人現在的想法 雖然民進黨把年輕人的腦子給洗了 但卻依然比他們的乾淨多了 我不相信年輕的一代永不回頭 歲月就是一把切“ 蔡... 由夏春湧發佈於 2020年11月22日 星期日

(中時新聞網)