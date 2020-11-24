工運團體22日發起秋鬥，趙少康23日在政論節目少康戰情室談起秋鬥遊行場景表示，「最讓他感動的是，聯合報的發行人王效蘭也去到現場支持言論自由」，並詢問資深媒體人陳文茜如何看中天關台？

陳文茜首先指出，她以前是新潮流的總編輯，以前辦雜誌，有一些內容批評了故總統蔣經國，警總就查禁，有時還衝到報社內搶雜誌；當時國民黨政府的主流意識是中華民國，不同意台灣意識過強的人。因此，蔣經國認為，國內不容許有分裂國土的政治力量出現及發展，那時沒有電視台，就只能辦黨外雜誌，當時的年代，統派的李敖和獨派的鄭南榕，兩個人可以合作，李敖可以為彭明敏這樣一個發表台灣自覺宣言的人去坐牢，這就叫言論自由。

陳文茜說，她曾做過中天的董事長(之後中天再賣給前東家余家，再賣給旺旺集團)她認識中天多少員工，是她在中天當董事長的時候就在了，中天到底做錯了什麼事情？要處罰這些員工。

她反問，台灣有幾家電視台老闆不干預言論？聽說有一家連老闆娘都干預。她要說的是，言論干預不是一件好事情，但絕對不是只有蔡衍明，如果覺得老闆有干預，政府有本事應該去罰老闆，罰個一千萬，為什麼要罰那些員工？

陳文茜認為，中天撤照事件，證照給NCC審查，本身就是一個威權體制的觀念，這個法律應該修掉，政府給一個機構可以用撤照之權，讓一家公司多年來這麼大的投資，最後所有的員工都沒了工作，這件事本身就是威權時代遺留下來的產物，也是一黨獨大的結果。

李登輝開始進行民主化，當時開放第四家無線電視台競標，由民視得標，但後來才知情，李登輝一開始就說，老三台由國民黨壟斷，第四台一定要給民進黨，到了陳水扁時代，邱毅在TVBS上面爆料國務機要費，這對當時的阿扁來說，還有什麼是比關掉TVBS還要更好的方法？但當時的行政院長謝長廷問了NCC的文官，衛星電視法，政府不能關電視台，謝長廷覺得應依法行政，只是做了一些處罰，並未關台。

但現在的政府，還不如他(指謝長廷)。對於現在外面流傳一句「馬英九也關過電視台」對嗎？陳文茜說，親民進黨政府的說法是「馬也關過電視台，所以現在只是效法馬？」，陳文茜強調，當時關的是年代綜合台並不是新聞台。

陳文茜還說，她要表達的故事是有一次她在中天做完節目，當時中天的編輯台主任問她，「我們電視台會不會被關掉？這裡有快要500個家庭耶」，另一位中天員工也憂心問她，「我們會不會都沒有工作？」陳文茜說，她看了後問的員工一眼，說：「謝謝你，原來你們內心都這麼人心徬徨，還這麼用心來做這個節目」，男同事說，讓陳文茜做美國總統選舉特別報導，至少可以給觀眾一個印象，留下榮耀的句點。

陳文茜說，蔡衍明有他的政治立場，縱然我未必完全同意。但能不能互相尊重？她說，香港電台和台灣公廣集團一樣，是政府出資，但香港電台過去幾年都在罵特區政府，特區政府也沒關台，香港政府也沒有關蘋果日報或查禁，台灣今天是要超前部署給香港看嗎？難道要讓香港政府在現今這樣的局勢，關新聞台、關報紙，然後反過來喊說「台灣可以做，為什麼香港不能做？」

陳文茜強調，我從來沒想到活到60多歲，還要回到20幾歲時，看到的那些「只要你不同意對方的言論，然後把它查禁的現象」，陳文茜說她深深認為，這某種程度上是當時戒嚴時期的法律被留下來了，而後來又沒有好好的被注意到，因為台灣民主化太久了，以前沒人敢做這種事，也沒人想到這個法律應該要被修掉，現在卻動用這個法律。

陳文茜說，她不想罵NCC，她覺得NCC是被賦予任務，跟國民黨以前警總時期一樣，是有任務在身的，所以NCC那些人我也不認為該被叫什麼專家、學者，就被賦予任務的某些角色而已。

陳文茜強調，整件事要負責任的，絕對還是總統跟行政院長。陳文茜認為，蔡英文這一生沒有為民主自由奮鬥過一天，她內心裡頭，根本沒有言論自由的價值。

(中時新聞網)