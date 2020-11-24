5G開台加速驅動XR內容與技術發展；Yahoo TV整合母公司Verizon Media全球資源，攜手Digi數位經濟產業推動辦公室、財團法人資訊工業策進會、科碼新媒體、新月映像等合作夥伴，於經濟部「數位科技創新應用場域」及運用「產業技術支援中心」軟硬體資源，深化LIVE「異地同台」、「異地互遊」、「異地回饋」、以及「虛擬網紅」等多項技術應用，搶攻5G內容商機。

以 Live 異地同台為例，兩位表演者可以分別在兩個不同地點，Yahoo TV透過XR延展實境，並結合持續強化的製播技術與經驗，模擬真實空間視感及實體場域環繞音，將真實表演者放置在虛擬空間中，讓畫面接軌、更逼真，還可以做出不同特效，帶來前衛新穎的感官體驗，另外，在虛擬世界裡更可結合AR擴增實境，也能與觀眾有更多種互動元素。

Yahoo TV總製作耿暄分享，此次進駐經濟部數位科技創新應用場域，讓Yahoo TV領先業界，在5G落地的初期階段，就能創造並探索未來內容呈現的可能性。

經濟部工業局電子資訊組組長林俊秀表示，工業局長期以來聚焦推動數位內容革新，嘗試不同的內容產製方式，加速臺灣業者投入自製創新研發，透過數位科技場域所提供之新興技術，實現5G、XR及數位分身等技術交織後的應用領域，再次展現臺灣業者的創新成果。

Yahoo TV持續升級虛擬網紅演唱會技術，運用好萊塢等級光學動態捕捉系統(Motion capture)，讓虛擬角色及道具能夠更精準的定位，同時搭配虛擬攝影機的自由運鏡與即時成像，讓表演者即時化身數位分身，讓演出更加生動有趣。

目前Yahoo TV不僅提升虛擬網紅直播畫質到4K，更讓Yahoo TV旗下的虎妮和杏仁咪嚕透過AR技術，挑戰與真人樂團合體演出，顛覆過往演出形式，虛實整合增加表演豐富性。

相關技術也能應用到其他品牌肖像、虛擬人物上，相較傳統以3D動畫製作，更能高效的打造出多元有趣的內容；未來虛擬網紅更有機會直接應用在實體導覽、表演等領域，開創5G世代內容新體驗。

(中時 )