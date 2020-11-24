一位民眾分享，她將賣場內頗具知名度的「可頌」搭配上周北屯店限定的「巧克力霜淇淋」後，味道完美升級。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多與法國百年巧克力品牌MONBANA合作的巧克力霜淇淋，23日開始已於全台好市多14家賣場同步銷售。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）近期活動不斷，台中分店北屯店浩大開幕，又迎來年度盛事「黑色購物節」，全台賣場人潮洶湧。一位民眾分享，她將賣場內頗具知名度的「可頌」搭配上周北屯店限定的「巧克力霜淇淋」後，味道完美升級，這熱量爆表的組合也燒到其他人，網直呼：太邪惡了！

好市多北屯店於上周開幕，賣場用餐區也推出開幕限定「巧克力霜淇淋」，超值的份量讓許多人都大開眼界。據了解，這是好市多與法國百年巧克力品牌MONBANA合作的巧克力霜淇淋，23日開始已於全台好市多14家賣場同步銷售。一位網友馬上在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享，將「巧克力霜淇淋」與「法國迷你可頌」組成的邪惡搭配。原PO表示，「這不推不行，霜淇淋跟可頌真是註定在一起的。」

貼文曝光後，網友也陷入暴動狀態，紛紛直呼「非常邪惡」。網友表示，「就巧克力泡芙的概念醬」、「邪惡的東西又來了」、「我要怒衝好市多了！！！！就算剛吃飽晚餐我也要去吃」、「這太邪惡了」、「被燒到，我下次也要這樣吃，太誘人啦」、「 冰箱還有可頌立馬來試試」。

當然，網友也提醒，要挑戰這邪惡組合的代價，就得面臨同樣爆表的熱量了。「問題是可怕的熱量！」、「滿滿的熱量，怕」、「這熱量大概3500大卡而已」、「感覺很好吃，但熱量破表阿」。

(中時新聞網)