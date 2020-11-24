方志友近期專注排練音樂劇《妖怪臺灣》。（故事工廠提供）

方志友與陳乃榮排練音樂劇《妖怪臺灣》。（故事工廠提供）

方志友、陳乃榮將主演國立臺灣交響樂團攜手故事工廠推出的原創魔幻音樂劇《妖怪臺灣》，該劇改編自何敬堯暢銷同名著作《妖怪臺灣》，將臺灣第一本妖怪百科跨足音樂劇，舞台上呈現超過十種妖怪樣貌。女主角方志友近期蠟燭兩頭燒，除專注於舞台劇排練外，也忙於新戲《粉紅色時光》宣傳，每個項目都超敬業盡心盡力完成，在一次工作途中，她不小心出了車禍，「他人的車擦撞到我的車，所幸雙方都沒大礙」，但右手食指在一次開車門時，不小心被車門夾到，直喊：「要找時間去收驚！」

方志友劇中飾演小說界的妖怪女王，陳乃榮則飾演妖怪之王蛇郎君，兩人在音樂劇中有多首初識相遇、英雄救美與生離死別的深情對唱，述說這段穿越兩界的深情緣分。創作歌手出身的陳乃榮聲線清亮富有穿透力，展現其耕耘音樂劇多年的深厚實力和舞台魅力，方志友則搬出潤喉妙招就是多喝水，還戒辣，展現「星光級」唱功，對她疼愛有加的公公還給她喉片，提醒演出前要多含幾片，避免在舞台上破音。

談到自己想成為哪一種妖怪？方志友說，想要成為可以隱形的妖怪，坦言自己沒安全感，常好奇別人在講什麼，「透過隱形，就可以知道大家對我真實想法」，若聽見他人對自己耳語？方志友說：「我會收在心裡，想辦法讓自己更好！」向來看似活潑開朗的她，自認有一點社交障礙，私下也鮮少參與各種聚會。

陳乃榮飾演的蛇郎君是風靡妖界、魅力無窮的妖怪貴族，卻深深掛念著回憶中那個埋首書本、怪裡怪氣的人類女孩方志友。陳乃榮透露自己想要成為帶來幫助和溫柔的妖怪，甚至不介意自己的任何樣貌。

方志友超怕蛇，但幸好陳乃榮這位妖怪界霸總多了些許人性，才鼓起勇氣有肢體接觸情節。她說，每天回家都利用小孩熟睡時的空檔熟讀劇本，大概是日有所思夜有所夢，晚上竟夢到蛇，讓她嚇了一跳，經工作人員提醒，有一說夢到被蛇咬，可能會有大財運到來，要趕緊去土地公廟祭拜，她聽了擔心地問：「現在拜還來得及嗎？」

(中時 )