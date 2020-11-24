隨著「人工智慧」(AI)的快速發展，機器人已衍生出各種用途。如今，英國科學家發現，機器人不僅可以用在長照之上，「性愛機器娃娃」更可以幫助獨居老人擺脫孤獨感。

華盛頓大學的傑克教授(Nancy Jecker)日前在《醫學倫理期刊》(Journal of Medical Ethics)上，發表〈沒甚麼好羞恥：老年殘障者的性愛機器人〉一文。文中大膽建議，使用「性愛機器娃娃」可改善獨居或擁有身障問題的銀髮族身心健康。

她強調，雖然性愛娃娃常被視為年輕宅宅解決情慾流動問題的洩慾玩具；但更是讓老人與殘疾人士在步入黃昏之年時，仍享有魚水之歡的救贖物。「該論文就是要解放人們對性愛機器人的想像，使其重新界定為適合老年人、殘障者的產品」。

她認為，長者的陪伴最大的關鍵在於個人尊嚴。老年人最害怕的是被當作無用之人，在家庭中缺乏自己的定位。特別是在「啪啪啪」這回事，難以啟齒加上不知找誰來場「友誼賽」，讓性成為年長者最迫切但又最為人忽視的問題。

因此，她建議「性愛機器娃娃」不該僅有「嘿咻」的功能，甚至需要擁抱、對話等心靈交流能力。甚至，為黃髮垂髫、鰥寡孤獨廢疾設計、研發的性愛娃娃，將為當前市場趨勢帶來巨大革命。

她說，這樣做的目的是尊重人性尊嚴，以及嚴肅看待因殘疾、孤立而被迫降低性需求的人，其內心真正的「渴望」。

此外，性愛娃娃能扮演好「聽者的角色」；她只會靜鏡的聽，不會離開，不會回饋一堆幹話，而讓孤獨人「玻璃心碎一地」。

傑克在採訪中總結，不論任何年齡，良好的性能力都與生活能力息息相關。人之所以為人，不只靠活著，更要有真正的「生活」，做有價值的事。人際關係、身體完整性，這些與人性尊嚴密不可分。

(中時新聞網)