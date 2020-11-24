日前香港《大公報》港媒大公報日前報導，北京正在研究制定「台獨頑固分子清單」，引起各界討論與關注。但是除了大陸官媒點名行政院長蘇貞昌之外，台獨頑固份子清單裡還會有誰，目前尚無其他線索可以推測。倒是這類的話題過去幾年數度出現，也有大陸的媒體曾經列出台獨份子清單，社群網站上也出現過一份更長的名單。如果被列入名單，未來可能面臨的風險為何？倒是非常值得關注。

早在2018年5月，就有大陸媒體列出一份台獨份子的清單，由於清單共有13人，陸媒還將所有名單內台獨份子的頭像套上撲克牌，因此被網上戲稱為「台獨撲克牌」。這份台獨撲克牌內13人除了已經去世的前總統李登輝與台獨大老史明，還包括蔡英文、蘇貞昌、呂秀蓮、陳水扁、賴清德、辜寬敏、郭倍宏、黃國昌、遊錫堃、林義雄、蔡丁貴。

上述的台獨撲克牌除了曾參選的檯面政治人物外，也包括台獨社運人士如蔡丁貴，以及已下台的前民視董事長、美國台獨運動領袖之一的郭倍宏，在這次台獨清單所提到的「台獨金主」則可能指的就類似辜寬敏這種提供資金且不擔任公職的人。

列出這份名單的是大陸福建省廣播電視集團內《海峽衛視》所製作的《今日海峽》節目，《海峽衛視》與在福建的其他以「海峽」為名的媒體一樣，都有國安與軍情系統背景，在上世紀末媒體集團化的過程中併入福建廣電集團。由於工作上本來就針對兩岸問題，這些媒體對兩岸議題較熟悉，也經常接觸各路線的對台工件人員，因此列出的名單有參考價值。

台獨撲克牌名單中的李登輝與史明兩位去世後，新的台獨清單上可能還會補上一些人士，例如最近2年在政治界活躍被稱為「新興台獨」的現任立委陳柏惟、王定宇等人。熟悉對台事務的大陸媒體人士分析，一兩位經常在台灣媒體上擔任名嘴的知名人物，也有可能入選。

除了這份人數較少且有明確來源的台獨撲克牌，去年大陸社群網站上也流傳一份來路不明的「台獨戰犯名單」，名單人數多達25人，還分成甲、乙、丙3級，分級原則是以職位與資歷劃分。甲級只有3位前任與現任總統：李登輝、陳水扁與蔡英文；乙級則有15人，包括辜寬敏、史明、許信良、黃昆輝、施明德、洪其昌、林濁水、吳乃仁、邱義仁、呂秀蓮、游錫堃、蘇貞昌、謝長廷、陳菊、賴清德；丙級有7人，包括林佳龍、鄭文燦、魏明谷、潘孟安、林聰賢、李進勇、林智堅，基本上就是民進黨籍的縣市長。名單最後還補充說，當時泛綠陣營的立法委員也可以全部列入丙級戰犯。

這類型的名單有些不太一樣的版本，但大體上就是看職位較高與知名度較大的。至於甲級戰犯處絞刑、乙級戰犯處無期徒刑、丙級處有期徒刑等說法，難免讓人有看歷史小說的感覺。前立委陳昭南曾撰文表示，他亦有幸被列為丙級戰犯，此一頭銜在每次聚會都被老友調戲說「是中共要斬首暗殺的要人」，千萬不可怠慢；尤其是香港反送中運動進入高潮期間，更是經常被警告要小心點(當然是開玩笑的諷刺之語)。

這次看大陸國台辦對台獨清單提問的回應，以及《人民日報》、《環球時報》的評論與報導，似乎不像之前的名單那樣可以做為談笑之資。在《香港國安法》實施之後，兩岸關係也因為美中關係的影響而陷入高度緊張，一旦大陸官方的台獨清單出爐，名單中的人如果到了大陸或港澳地區，隨時有可能成為兩岸關係緊張的籌碼。如果因細故被逮捕或拘留，依目前《香港國安法》運作方式，可能被送往大陸審訊，若在港澳有個人資產，也可能會遭凍結。一些與台灣無邦交、政治與司法透明度較低的國家是否有被引渡至大陸的風險，還要看當地國家的做法，但應事先有所警惕。

(中時新聞網)