邱昊奇飾演失憶後跟在梁舒涵身邊的小跟班。（三立提供）

三立、華視八點華劇《廢財闖天關》開播後收視表現不俗，男女主角李國毅、李亦捷這對「廢廢CP」相當討喜，演出自然且具親和力，深受觀眾喜愛；此外，「狡詐賤男」邱昊奇與「煞氣女漢子」梁舒涵的搞笑互動，也獲網友一致好評，隨著劇情推進，邱昊奇會因發生意外而失憶，就有網友留言「前面越機車，後面失憶就會越好笑」、「期待他之後失憶的反差萌」、「邱昊奇讓人嘴角失守」。

被網友封為「搞笑擔當」的邱昊奇表示，這封號純屬意外，因為他與梁舒涵在片場都是屬於偏安靜的人，但只要導演一喊Action，兩個人就會立刻披上角色，對起戲來莫名產生「非常熱鬧」的氛圍，大家都很驚喜能碰撞出意外的火花。邱昊奇和梁舒涵在排戲時就常常出現許多幽默可愛的互動，彼此都要憋著不笑才有辦法正經八百演完，且兩人默契絕佳，就像是一種「我相信妳接得住我的哏，妳也相信我接得住妳的節奏」的安全感。

邱昊奇很喜歡堺雅人與小勞勃道尼，詮釋這個角色時也揉合了他對這些優秀演員的印象，有趣的是，他還結合了動漫《鬼滅之刃》裡面的角色，因此一開始是荒誕跋扈的富家公子，之後則會變成滑稽怯懦，在梁舒涵身邊打轉的失憶小跟班。一開始拿到劇本時，邱昊奇就非常喜愛這個角色，他所認知的人設是能夠將自己對世界的武裝升到最高，隨時準備好與全世界對抗，是燃燒自己來展現生命力的一種體現，而失憶後的情節有些偏向奇幻，因此他更是「腦洞大開」，不限制自己的想像力，也不特別限制「失憶小跟班」的肢體表達，讓身體自由的發揮，反而產生與失憶前「富二代」的極度反差感。

(中時 )