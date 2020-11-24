美國總統川普將在明年初卸任，美國海軍亞太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）少將，22日傍晚率團搭機降落松山機場，預計在台停留3天，旨在加強台美區域情報交流與布局。對於美軍將領突然到訪，陸軍退役少將于北辰接受媒體專訪表示，這次搭乘美國行政專機確實不尋常。

于北辰近日接受港媒《中評社》專訪，他表示，這次由現役將領搭乘美國行政專機來台，確實很不尋常，他觀察，川普政府2018年3月簽署《台灣旅行法》生效後，先前看到美國衛生部長阿扎爾、國務院次卿柯拉克等文官，現在間接證實武官也來台，證明這個法案簽署「不是簽假的」，台美在各方面交流有所提升。

記者詢問于北辰，「史達曼此行，是否被美國政府賦予特殊任務？」亦或是為「拜登政府搭橋牽線？」，他指出，嚴格說來，這次來訪的美軍將領，是在印太指揮部底下的處長，與我國國防部業編的情報處長屬於同性質軍銜，此行來台，有美軍軍機保護是正常的。而美軍與國軍都一樣，是終於忠於《美國憲法》，並非忠於川普或拜登，此行應該是軍事情報交流，不會到國家戰略層級情報。

至於是否可能是為現任川普政府，計畫「最後的瘋狂」親自來台？于北辰分析，大陸北京當局也希望拜登新政府上來，不會跟大陸變成敵人，也因此川普若有什麼舉動，北京應該會有所忍讓，這60幾天台海相對是比較安全的。

(中時新聞網)