視宇團隊4年至今已成功協助台灣賣家賺進超過10億營業額。（視宇提供）

台灣電商近年發展蓬勃，不僅在境內的電商業績每年都在增長，而且各大電商也陸續跨足到海外，而今年正值疫情時期，民眾都無法出國購物之餘，遊客也沒辦法來台買到最道地的台灣商品，而跨境電商就成了今年不少商家的新出路，而當中的整合專家，當然少不得今年獲得2020年度《創業之星（Meet Neo Star）》獎項的視宇。

視宇為台灣首家整合eBay、Amazon、日本樂天、Walmart與GittiGidiyor的代理營運廠商，其透過提供大數據人工智慧工具，以及一站式的代運營顧問服務，以協助品牌轉型、降低電商經營痛點，讓不少商家都能減少陣痛期，成功於電商上立足以外，更打破界線跨足國際，把商品帶到全世界，而其同時也是eBay官方認證的第三方大數據與刊登軟體工具，以及eBay認證的推介導師企業，成功打造成為了今年最有成長動能的新創公司之一。

視宇從科技行銷的角度出發，提供賣家最貼近需求的電商管理體驗，業者可以其大數據人工智慧工具當作電商專用的搜尋引擎，能仔細了解商品在不同國家的販售狀況，以精準的執行定價，以及搭配建議商品以外，更能透過機器人自動調價續保競爭力，就算是電商新手也可簡單定下市場銷售策略佈局。

再透過類似商品自動比較，再與電商後台系統串接，賣家一鍵即可上架到不同國家等服務，更提供完整的電商顧問團隊，由專業管理師擔任品牌商店的營運店長，從賣家帳號設立、商品規劃、到金物流與行銷廣告，提供一條龍的整合服務，4年來至今已成功協助台灣賣家賺進超過10億營業額。

而今年正值疫情因而電商被帶動高速成長，視宇也看準了台灣約有40％的企業開始轉向線上銷售發展的趨勢，在獲得《創業之星（Meet Neo Star）》獎項的同時，也希望回饋台灣的大眾，因此也預告明年將投入更多資源在人工智慧開發與專業顧問人力編制，並展開電商的多平台系統串接，提供更完整、更方便、更有效益的跨境電商整合服務，視宇董事長郭雨新：「希望透過我們的科技行銷與顧問專業，能降低在地企業數位轉型的困難，以打造更多的國際品牌與爆品。」

(中時 )