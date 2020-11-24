「Military.com」報導，美陸軍正積極實踐「整體健康與體適能」計畫(Holistic Health and Fitness, H2F)。藉由在2026年前部署專業健身團隊至現役110個旅級單位，進而全面提升士兵戰場運動表現。

陸軍「初級訓練中心」(CIMT)表示，該健身團隊包含肌力體能教練、營養師與物理治療師等專業人士。其將與單位幹部、士兵合作，以提高官兵運動表現並減少受傷風險，進而提升單位戰備能力。

H2F各項專業簡介。

報導中指出，H2F以陸軍全軍現役的110個旅為實施範圍，每個旅都將部署專業團隊並採購訓練設備。這項長期計畫需要人力涵蓋500名制服勤務人員(uniformed personnel)、700名陸軍文職人員，以及1900名委外人員。

在2021財年中，美陸軍已編列1.1億美元(約新台幣31.95億元)，提供28個旅級部署H2F團隊；此後每年部署H2F至18個旅，至2026財年陸軍現役的110個旅全都會配有H2F。

CIMT指揮官希柏德表示，陸軍現在因傷而無法部署的現役士兵數量，人數大約等於9支旅級戰鬥部隊(BCT)。「我們只要把無法部署的士兵減少1%，省下的經費就足夠支付H2F整個計畫費用」。

他指出，H2F結合「戰鬥體適能鑑測」(ACFT)，將增強陸軍士兵的核心與各肌群力量，減少受傷風險，進而減低士兵無法部署的窘境。

ACFT為陸軍新推出的體測方案，以硬舉、站姿爆發投擲、修正版伏地挺身、25公尺衝刺／負重拖曳／負重行走、懸垂舉腿與2哩長跑(約3200公尺)，取代傳統「陸軍體適能鑑測」(APFT)。

希柏德強調，「我們必須停止讓士兵受傷。為做到這一點，就要防止他們在訓練中受傷，並長期維持健康，唯一方法就是讓H2F走入各旅之中」。「我們長期稱士兵為運動員戰士；現在我們要像其他專業運動團隊一樣，提供他們專業資源」。

H2F主任畢格爾門(Kevin Bigelman)解釋，H2F的專業團隊涵蓋物理治療師、有照營養師、職能治療師、認知提升訓練師、運動傷害防護員與肌力體能教練。

團隊成員會根據每位士兵的軍職專長、任務與特定戰鬥任務所需要的能力，擬定如何提升運動表現的計畫，隨後向單位主官提報；最特別的是，H2F團隊不但擬定課表，還加入士兵訓練與參與部隊任務規劃。

至於每個單位配備的H2F團隊規模大小，將取決於該旅的類型；步兵旅級戰鬥部隊下的1個旅，其H2F團隊將有37人，包含軍職與文職的物理治療師、職能治療師、有照營養師，以及7名委外的運動傷害防護員、14名委外的肌力與體能教練。但像砲兵單位則可能只需要25人的團隊就足以滿足需求。

希柏德補充，除專業團隊外，H2F計畫還會確保每個旅都擁有約4萬平方英尺的「士兵績效戰備中心」(Soldier Performance Readiness Center)，提供每個士兵身歷其境的體驗。他表示，硬體部分將於2023財年開始動工，完成時間恐超過2026年。

(中時新聞網)