氣象局今早針對宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

東北風影響，今(24)日宜蘭、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局今早針對宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布大雨特報。

今日東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；台灣東半部地區、大台北山區、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明（25）日東北風稍減弱，氣溫稍回升，台灣東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲；明日東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

溫度方面，今日白天高溫桃園以北、宜蘭及花蓮北段約23度，北部、東部及東南部高溫可達26、27度，中南部地區維持28至29度。

紫外線方面，基隆市、台北市及宜蘭縣為「低量級」，新竹縣、台中市、南投縣及金門縣為「高量級」，其餘各地皆為「中量級」。

至於民眾關心的空氣品質，今日持續受東北風影響，竹苗以北及中部沿海地區擴散條件較佳，雲嘉南以南地區位於下風處，清晨及夜間風速弱，污染物易累積，午後風速增強，空品稍好轉。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

今、明兩天中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請注意。

(中時新聞網)