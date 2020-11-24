阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗第三階段臨床試驗初步結果出爐，疫苗保護力達70%，不過當調整至適當劑量時，疫苗保護力可達90%，市場樂觀其成。另美國總統當選人拜登將提名聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）出任財政部長，23日美股收高，收盤時道瓊指數上漲327點。

多家美國媒體報導，聯準會前主席葉倫將出任財政部長，若獲得國會通過，葉倫將成為美國史上首位女性財長，此事也激勵美國股市。

23日美股大漲！道瓊工業指數上漲327.79點或1.12%，收盤報29591.27點。S&P 500指數上漲20.05點或0.56%，收盤報3577.59點。納斯達克指數上漲25.66點或0.22%，收盤報11880.63點；

至於歐股3大指數同步收黑！倫敦FTSE 100指數下跌17.61點或0.28%，以6333.84點作收。法蘭克福DAX 30指數下挫10.28點或0.08%，收在13126.97點。巴黎CAC 40指數小跌3.74點或0.07%，收5492.15點。

(中時新聞網)