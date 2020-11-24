民進黨立委高嘉瑜，日前遭質疑財產申報名下有2筆建物、4筆土地，對照她曾自稱租屋10年買不起房子，後又自曝房間衣服堆積如山的照片，引發外界討論。對此，有港媒分析直言，若觀察高嘉瑜平時問政，對於民進黨官員毫不手軟，很可能就是得罪自己人。

外表亮麗的高嘉瑜近期因為房產爭議，遭質疑「財產申報資料」與先前自稱租屋有出入。對此高嘉瑜澄清，這兩間室內坪數共約20坪出頭，原本要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌，無暇處理，也沒出租，所以她現在還是住在租屋處。後高嘉瑜自爆因為自己有「囤積症」，從她臉書公佈的照片也可看出，住家東西堆積如山像資源回收場。

《中評社》24日分析直言，高嘉瑜其實得罪的人不少，首先，高雖是民進黨立委，卻多次被外界戲稱是「台灣民眾黨唯一區域立委」，可見高與台灣民眾黨關係還不錯，甚至與該黨黨主席、台北市長柯文哲關係非常好，之前高選立委，柯也幫忙站過台。也因此，而民進黨全力打柯，與柯友好的高嘉瑜自然容易成為箭靶。

第二，高雖然身為黨籍立委，但對於本應是「自己人」的部會官員，質詢卻不見客氣、收斂，外交部次長曾厚仁就是在高質詢下，被網友攻擊曾提到「萊豬進口是蔡政府主動拋出」，若非高猛烈質詢自己人，蔡政府也無需背負網路批評聲浪。

最後，分析也坦言，高若後面仍維持這樣犀利的問政風格，難保民進黨內部派系在下次選舉，不會再提名高，畢竟把高打下來，換一位聽話的去選立委，對民進黨也來說，也更容易操縱。

(中時新聞網)