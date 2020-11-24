在汽車改裝界享有盛名的超跑維修名店「輪鎂車行」，超跑收藏達人「將軍」鄭為元、天后張惠妹等人都是忠實顧客，但今年10月車行卻突然無預警停業，本刊調查，原來幕後出資者、輪胎業一姐陳盧孟君（46歲）查帳竟發現，擔任車行店長的夫婦竟在5年內以五鬼運財的方式A走上千萬，她氣得大罵「這對夫妻太無良」，並已提告討公道。

本刊調查，位在台北市士林區重慶北路上的「輪鎂車行」（輪鎂），以改裝超跑，輪胎定位精準聞名，在汽車界素有超跑名店之稱，幕後老闆是輪胎業界人稱「水蛙姐」的女董座，她和老公過去都是輪胎公司的小員工，打拼辛苦多年成為台灣米其林輪胎的大盤經銷商，進而拓展事業版圖，開了改裝車行。

2013年，水蛙姐出資400萬開了綸鎂車行，雇用阿楓當店長，生意蒸蒸日上，每年營業額上看千萬。（圖／翻攝自輪鎂車行臉書）

但水蛙姐最近的心情卻美麗不起來，因為她一手創立的輪鎂車行遭最信任的車行店長阿楓（40歲）夫婦聯手A走千萬元，還帶走車行2位師傅欲自立門戶，「我就是太相信人，見面2次就出錢幫阿楓開店，沒想到他如此『背骨』！」說到激動處，水蛙姐不禁紅了眼眶。

車行爆發掏空糾紛，10月底突然停業後，目前已重新營業，由水蛙姐帶著2名師傅一起為客人服務，輪鎂常客劉先生表示，「我跟阿楓很熟，沒想到他會掏空公司。」車行師傅則低調的說「我會認真做事報答老闆娘」。水蛙姐目前已向阿楓夫婦提告《業務侵占》、《背信》、《偽造用印》等。

水蛙姐指控，曾擔任「輪鎂車行」店長與會計的阿楓夫妻（右1、右2）聯手作帳，A走千萬公款。（圖／翻攝自輪鎂車行臉書）

對於被指A走車行上千萬一事，阿楓表示店內因股東拆夥引發糾紛，車行是當年他和水蛙姐「共同以150萬元一起開業」，但記者追問實際出資金額等細節，阿楓突然以「手機信號差、聽不到」為由掛掉電話，記者之後多次聯繫都無人接聽。而林女面對記者詢問，則是不願多談，推說「我在忙小孩的事，晚點回覆」，但直至截稿前，記者都未接獲回應。

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(中時新聞網)