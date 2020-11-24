超跑維修名店「輪鎂車行」，店長夫妻涉嫌A走車行千萬，事情爆發後車行一度歇業，目前才復業，並由在幕後出資金主，人稱「水蛙姐」的老闆坐鎮。而店長阿楓不但是車行首席修車師傅，更有「超跑魔術師」稱號，連保時捷原廠解決不了的問題，找他就搞定，許多名人爭相指名他幫忙改車、維修，連天后歌手張惠妹也是忠實顧客之一。

水蛙姐表示與阿楓認識之初，阿楓就是黑手師傅，但空有一身好技術想開車行卻沒資金，2013年他透過1名李姓好友輾轉找上水蛙姐，也許是機緣巧合，當時水蛙姐的丈夫意外被診斷出肝癌，必須緊急開刀住院治療，水蛙姐擔憂丈夫日後癌症治療費用龐大，於是想多投資賺錢比較穩妥，「我第一眼就覺得阿楓很『古意』，讓他管車行，我很放心。」

於是，包括店面租金，整理粉刷、裝潢，購買各種修車器材、軟硬體設備等，水蛙姐出資近400萬元，因為阿楓的技術出色，加上車行裝潢的乾淨舒適，輪鎂一開幕就在跑車界掀起風潮。

「輪鎂輪胎」今年10月底突然宣布歇業，目前復業後由水蛙姐帶領2名員辛苦經營。 （圖／馬景平攝）

不僅超跑俱樂部會員指定改車、維修，甚至連保時捷原廠無法解決的疑難雜症，都指名找「超跑魔術師」阿楓店長。罕見的保時捷918 Spyder，麥拉倫P1，法拉利458輕量化版本都經常出現在輪鎂；就連跑車蒐藏名家、綽號「將軍」的鄭為元也是顧客之一，天后阿妹的白色悍馬車也來此改裝。

對於被指A走車行上千萬一事，阿楓表示店內因股東拆夥引發糾紛，車行是當年他和水蛙姐「共同以150萬元一起開業」，但記者追問實際出資金額等細節，阿楓突然以「手機信號差、聽不到」為由掛掉電話，記者之後多次聯繫都無人接聽。而林女面對記者詢問，則是不願多談，推說「我在忙小孩的事，晚點回覆」，但直至截稿前，記者都未接獲回應。

資深超跑玩家、綽號「將軍」的鄭為元也是輪鎂車行老顧客之一。（圖／翻攝自鄭為元臉書）

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(中時新聞網)