開業7年的超跑改裝名店「輪鎂車行」，爆出店長夫妻遭控掏空公司，A走千萬糾紛。在輪胎業界人稱「水蛙姐」的幕後出資老闆陳盧孟君（46歲）回憶，當年店長阿楓（40歲）推薦妻子林女（41歲）擔任車行會計，因信賴2人，她很少查帳，沒想到這對夫妻竟裡應外合A走千萬；今年9月間，水蛙姐甚至發現帳戶資金少了大半，詢問林女時還遭對方反客為主嗆聲「憑甚麼查我帳！」

水蛙姐表示，車行做出口碑，生意蒸蒸日上，年營業額上看千萬，可說傲視業界。不過，2015年原本擔任車行女會計的水蛙姐女兒要到美國遊學，阿楓順勢推薦自己的妻子林女到店裡幫忙管帳，也可同時顧小孩。水蛙姐允諾後，便以1個月2萬元薪水聘請林女，「阿楓月薪5萬元，但這幾年他的業績獎金就有300多萬，我從沒虧待他們啊！」

車行11月重新開業後，就有客人拿著單據上門要求交貨，水蛙姐清查發現公司根本沒這筆款項，懷疑這是阿楓夫婦A錢手法之一。（圖／馬景平攝）

因為「信任」，水蛙姐將車行全權放手給阿楓夫妻管理，她的心思則放在自己另一家輪胎公司，平時也不會特別查帳，頂多偶爾會問「簿子裡有多少錢？」，今年9月，水蛙姐參加米其林輪胎經銷商在恆春舉辦的大會時，打電話回車行詢問帳戶餘額，林女竟盛氣凌人嗆「帳戶剩140萬，妳憑甚麼查我帳？」水蛙姐直覺情況不對，「300萬剩100多萬，少這麼多錢一定有問題！」她直接跟阿楓夫婦攤牌，要求他們1個月內交代清楚。

結果阿楓夫妻喊冤的同時，另一邊卻暗中把車行店面提前退租，還把公司帳冊、銀行帳簿和印章全帶走。原本距車行租約到期日還有3年，阿楓夫妻卻私自跟房東解約，甚至在10月底車行就全面停業。

水蛙姐發現後，請會計師清查帳務，才知道林女根本沒有把每天的收到的現金全數上繳、存入公司帳戶，以車行每天開出的單據反推營業額，林女進入車行管帳以來，至少短缺1千多萬元。

輪鎂車行店長阿楓負責店務，其妻劉女專門管帳，但今年9月，老闆水蛙姐發現帳戶只剩下100多萬，想查帳卻反被阿楓夫妻嗆聲。（圖／本刊繪圖組）

對於被指A走車行上千萬一事，阿楓表示店內因股東拆夥引發糾紛，車行是當年他和水蛙姐「共同以150萬元一起開業」，但記者追問實際出資金額等細節，阿楓突然以「手機信號差、聽不到」為由掛掉電話，記者之後多次聯繫都無人接聽。而林女面對記者詢問，則是不願多談，推說「我在忙小孩的事，晚點回覆」，但直至截稿前，記者都未接獲回應。

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(中時新聞網)