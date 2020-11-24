美國萊豬進口風波未歇，前行政院發言人丁怡銘白目引發「牛肉麵風暴」，黯然辭職下台，折損「左右手」的行政院長蘇貞昌，也從「護國院長」淪為「最討厭的政治人物」，然而，蘇貞昌卻還必須執行「強渡核食」任務。

為撲滅不斷竄燒的萊豬野火，丁怡銘靠著「瞎說」力抗各界圍剿，試圖替行政團隊退敵，不料提油救火傷及牛肉麵業者，11月15日辭官下台，也重創行政院長蘇貞昌的聲望，更為今年的秋鬥平添柴火。

總統蔡英文深知民怨四起，11月18日在民進黨中常會語重心長地說：「未來幾個月事情應該滿多的，也面臨到一些變局，所以同志們要沉著應對，也要對整體施政有信心。」

由於前行政院發言人丁怡銘為挺萊豬引發「牛肉麵風暴」，行政院長蘇貞昌還幫忙擦屁股，親自到店家道歉，。（圖／周志龍攝）

一名綠營人士透露，小英總統口中的「未來幾個月事情多」，除了今年下半年朝野在立法院對萊豬牛進口的攻防戰，明年2月立法院開議，戰場將轉至開放日本核災區食品。許多綠營人士認為，明年3月適逢「日本福島311大地震核變」10周年，台灣若能解禁福島等5縣食品進口，對台日關係影響重大。

這名綠營人士進一步指出，「事實上，小英總統順利連任後，就把強化與美國、日本的經貿關係，列為首要目標；蘇貞昌接下閣揆前也已知此事，因此解禁萊豬、萊牛和日本福島等5縣食品，是蘇貞昌不擇手段都必須達成的兩項任務。」不過，另有綠委表示，「政府要順勢開放核食，必須要有科學數據佐證，才能說服民眾認同，今年政治能量不夠，因此不會現在處理。」

萊豬問題還未解，日本要求台灣開放福島五縣食品的壓力隨之而來。（圖／報系資料照）

民進黨立委莊瑞雄提出，台灣若想參與日本主導的國際貿易協定「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），最大的癥結點一定就是開放福島等5縣食品。

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(中時新聞網)