本刊調查，亞洲15國日前簽訂「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），讓台灣經貿面臨國際嚴峻挑戰，小英政府為了解套，勢必得爭取加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。因此，擺在眼前的日本福島、櫪木、群馬、茨城和千葉5縣核食進口來台問題，近日勢必終將「攤牌」，蔡蘇體制究竟如何處置才能平息民怨，2300萬人都瞪大眼睛等著看。

對於台灣加入CPTPP的迫切性，行政院政務委員鄧振中11月19日明確指出，目前表達加入CPTPP意願最高的是台灣和英國，其中英國已經與日本簽署雙邊自由貿易協定，台灣正透過各種管道積極推進加入CPTPP進程。

此外，大陸主導的貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）已在11月15日正式簽訂，成員包括大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和東協十國等亞洲15個國家。「RCEP通過了，政府有一定壓力。」東海大學政治系教授沈有忠語氣肯定地說，世界正值供應鏈重組時刻，市場自由化挑戰加劇，當各國市場互相開放時，若台灣仍以「高安全標準」等理由封殺他國產品，恐招致國際反制或懲罰。

為要將RCEP對台灣的傷害降至最低，台灣勢必得參與日本主導的國際貿易協定「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），而其中關鍵就是民眾抗拒的核食開放。（圖／報系資料照）

沈有忠提醒，在台灣不得不開放市場的前提下，政府不能只是強推政策，必須提出更完整的配套方案，才能安撫民心，例如針對國內農產品業者提供政策優惠或補貼、提供民眾客觀標準釋疑等。

日本2011年3月11日發生芮氏規模9.0強震，導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣於同年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬和千葉5縣食品進口。

民進黨政府2016年執政後再度重申，堅持4項禁止原則：第一，福島縣食品禁止進口；第二，原先不准進口之群馬、櫪木、茨城與千葉等縣4類產品，包括茶、水、嬰兒奶粉及野生水產品，依舊禁止進口；第三，上述4縣市未檢附官方產地證明、輻射檢測證明雙證件的食品禁止進口；第四，美國、日本不能上市的食品，台灣禁止進口。

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(中時新聞網)