在「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）中，大陸和日本、日本與韓國還個別建立新的自由貿易關係，台灣夾處大陸、日本及韓國三者之間，競爭壓力大增。事實上，台灣想要加入RCEP，在不認同「九二共識」的前提下有其難度，剩下的唯一出路就是參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

早在8月23日，駐日代表謝長廷就以「福島食品」為主軸進行論述，當時他說得非常直接，「目前我們希望加入CPTPP，需要日本在內的很多國家支持，開放市場成為基本要求，國人應該跳脫政黨本位思考，好好面對這些問題。」

3天後，日本駐台代表泉裕泰與農委會主委陳吉仲同台時，就公開呼籲蔡英文政府解禁福島等五縣食品。事實上，台日官方急著密集釋出「解禁核災區食品」風向，發言的強度有其意義。

蔡政府在萊豬議題引發民怨，明年的核食闖關想必將更為艱困。（圖／李宗明攝）

一位部會資深官員也透露，「萊豬議題還在燒，這個節骨眼上，開放日本食品的議題只能在檯面下悄悄進行，政府不會笨到列入正式會議紀錄。」至於開放日本核食的時間是否會落在明年2月中旬，這位資深官員表示很難說，「但以小英總統『小圈圈』的決策模式，不排除有一個時間表，只是『外圍的人』不會知道，畢竟總統常跳過官僚體系。」

本刊調查，2018年縣市首長大選，時任國民黨副主席郝龍斌等人提出公投案，主旨為「民眾是否同意政府維持禁止開放日本福島核災相關地區的農產品及食品進口」，最終「贊成禁止進口」的票數不僅超過門檻，更直逼780萬票。根據《公民投票法》第30條規定，政府兩年內必須維持福島等5縣食品禁令，今年11月24日兩年期滿，之後即可提出解禁命令。

日本福島歷經核災，食品加工產業大受波及，2021年將再叩關台灣。（圖／翻攝自福島臉書）

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(中時新聞網)