根據調查，政府相關部門近年都有針對福島五縣的食品做風險評估報告。例如衛福部食藥署官網的「日本食品資訊專區」，從2016年起開始刊登「受輻射影響食品之人體健康風險評估」、「日本食品檢驗與調查研究」等風險評估報告，顯見相較萊豬議題，蔡英文政府對福島等5縣食品進口早已有準備。

「萊豬叩關後，日本要求台灣開放核食的壓力隨之而來。」國民黨立委洪孟楷指出，現今政府的風險報告都是「先射箭，再畫靶」，這種報告絕對無法讓民眾安心，「民進黨在野時，大力反對核能政策，連帶汙名化核能相關科學討論，危言『核能風險』可以禍延好幾代，現在距離福島核變才近十年，就急著開放核災區食品，明顯雙重標準。衛福部和農委會就算為此在2016年底開了13場公聽會，期盼消除台灣社會對福島食品進口的疑慮，但民眾仍強烈反彈。」

「媽媽監督核電廠聯盟」祕書長楊順美指出，小英政府很可能擋不住壓力而開放日本核食，然而，核輻射種類和含量不同，半衰期也跟著不同，例如「銫-137」半衰期逾30年，「鍶」甚至長達50年(經查，鍶90半衰期29.1年)，但福島核電事件距今不到10年，「我們聯盟未來不排除結合其他民間團體，要求小英政府向日本提出明確標示含有輻射物種類及含量的規範，而且不能只有『合格』即可。」

一位不具名的府院人士說，「歷經丁怡銘下台、小英總統激勵黨內的談話，蘇貞昌也陸續恢復公開活動，從他表明『還是要拚命站起來』，可見拚搏之心還在，既然日本核食在排隊了，蘇貞昌乾脆再替小英總統當一次擋箭牌也好。」

台灣成功抗疫後，蘇貞昌躍上「神壇」，然而，他長期蠻橫霸道的行事作風，始終飽受爭議，甚至屢屢引爆民怨，就連這次丁怡銘「火燒行政院」，民進黨同志似乎都在隔岸觀火。一旦核食難題浮上檯面，蘇貞昌是否又能以一擋百，就看「亡命之徒」的剩餘價值還有多少了。

萊豬開放政策延燒數月之久，22日的「秋鬥」主題正是「反毒豬」。（圖／黃鵬杰攝）

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(中時新聞網)