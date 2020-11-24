小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（24日）新聞重點。

【1】秋鬥要蘇下台 藍委抵制上台

今年秋鬥約有逾5萬民眾上凱道怒嗆蔡英文總統、行政院長蘇貞昌下台，國民黨主席江啟臣要求與蔡英文就萊豬進口議題進行政策辯論，蘇貞昌昨回應稱，江要求與蔡英文辯論是「捨近求遠」，不如早讓他上立法院議事台進行施政詢答即可，江啟臣昨則冷回，「他(蘇)又不是蔡英文。」

【2】灌強酸封水泥 大叔少女淪桶屍

以男子徐德益為首的土地詐貸集團，3年來分別疑因懷疑旗下成員侵吞贓款、與掮客買賣糾紛，涉嫌持刀、開槍殺害16歲少女與54歲中年男子，再仿如黑道極刑，灌強酸、封水泥裝進塑膠桶棄屍。檢警日前接獲線報偵辦，上周在苗栗與台中搜出2具桶屍，初步查出應是已報失蹤的2人，但屍體腐蝕面目全非，仍須採集DNA鑑識身分；檢警逮捕徐等8嫌，6人收押。

【3】王毅訪日韓 外交戰突破美封鎖

除大陸國家主席習近平近日接連出席亞太經合會領導人會議、二十國集團領導人峰會等，大陸外長王毅24至27日也將訪問韓日，預計會晤日本首相菅義偉、南韓總統文在寅。大陸近期外交動作頻頻，被各界解讀成希望打破美國外交封鎖，重新搶占國際話語權，期盼重返國際舞台中心。

【4】藍轟蔡其昌 別拿山手線作秀

立法院副院長蔡其昌日前公開指出，如現任市長盧秀燕遲不推動鐵路「山手線」，他或許時間到了就會宣布參選市長。市議員李榮鴻、李中23日說，山手線屬全國鐵路網計畫，前市長林佳龍貴為交通部長只要報請行政院核定公告，呼籲別用山手線「作秀」；市長盧秀燕說，參選是每個人的權利，我尊重。

【5】陳淑芳不執著紅花 甘當綠葉永不凋

81歲「國民阿嬤」陳淑芳打破金馬影史紀錄，以《孤味》與《親愛的房客》同時獲得金馬獎女主角、女配角獎，熱愛拍戲且敬業的她，23日一早8點就準時到林口片場報到，開始拍攝鄧安寧執導的大愛劇場新戲，陳淑芳滿臉笑容地說，星期日睡了一整天，「今天第一天開拍、第一場戲、也是第一個鏡頭，什麼都是第一，好開心喔！」

(中時新聞網)