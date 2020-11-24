湖人與自由球員「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)的談判進入新的一周，戴維斯預計不會離開，但他還沒有急著簽約。外界分析，戴維斯無法立即確定他要簽幾年的合約，或是留在湖人多長的時間。

戴維斯可以馬上簽下最多5年1.9億美元合約，這個價格未免太不合算。如果他追求最多的錢，應該是2+1的3年合約，第3年可跳脫重簽(2022年)，屆時他資歷滿10年，可以直衝35%團薪的超級合約。

團薪上限每年增加幅度不一，美媒《The Athletic》預估到了2022年，戴維斯的超級合約是5年2.53億美元！平均年薪5000萬美元。

最後一個方案是1+1的兩年合約，等於是一年一簽，隊友詹姆斯(LeBron James)也是如此。一旦戴維斯認為湖人不再具備優秀的陣容與競爭力，他能掉頭就走。「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)也還沒簽約，如果他沒被公鹿綁住(簽短約)，戴維斯可能也想保持機動性。

這是湖人必須在季外持續補進的原因之一，像是簽下全職中鋒小蓋索(Marc Gasol)、最佳第六人中鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)。戴維斯雖然是厲害的中鋒，5號位置畢竟負擔重，他打大前鋒更加自在，這讓他有比較舒適的環境。

(中時新聞網)