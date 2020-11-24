針對《中天新聞台》換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）18日下午兩點舉行記者會，由主委陳耀祥主持，說明審查結果為：駁回申請、不予換照。媒體人陳文茜表示，旺旺集團董事長蔡衍明完全不會以個人政治理念，干預《文茜的世界周報》節目的製播，蔡董事長僅默默支持她並以節目為榮；陳更痛批，換照事件是《衛星廣播電視法》制定時的「戒嚴威權遺毒」再度被啟動，關台的政府從總統到主委都不在當年為民主奮鬥的行列，如今不只享受權力，還成為言論自由的踐踏者。

臉書粉絲專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」今日（24）在臉書發表《文茜世界周報在中天電視台倒數的日子感言》一文，談到自己雖與已故歷史學家、前立委李敖對美國態度南轅北轍，卻能攜手打造節目，因為在自己心中「什麼主義，都沒有老百姓重要」；而李雖是統派，卻能出錢給獨派鄭南榕辦雜誌，可見在李的一生中「沒有一個價值可以高於言論自由」。

陳文茜強調，所謂的「言論自由」就是「它不需要太抝口的語言，就是我看你不順眼，甚至我討厭你的主張，可是我仍然容許你的言論可以有發表的空間。」所謂「民主化」就是「包容」，「不是包容你喜歡的想法，而是包容和理解與你不同的聲音。」而當年的所謂「報禁、老三台、黨禁」，就是「以國家安全為理由，禁止不同的意見，可以發表，可以被聽見，可以組織起來擁有勢力。」

陳文茜感嘆，去年一位政治圈的朋友告訴她，「《中天新聞》換照審查不會過，關定了」，她聽後記在心裡，一步步看著它的發展。自己曾經告訴蔡董事長：「世界周報是我整理一生後最後最重要的理想。」故即便歐債危機等國際新聞，收視率遠不及一則京都暖心食堂的故事，每次出差動輒百萬的經費，平均都得自掏腰包約30、40萬台幣，自己也甘之如飴堅持做下去。

此外，陳文茜強調：「《中天電視台》的老闆可能和我對香港問題有不同的見解，但他不只未曾關切，未曾和我溝通，他還是支付我們龐大採訪費用的人。」陳也直言，關於節目製播內容：「它們迎合蔡董事長的政治理念？一點也不相干，他只是默默地支持我，並且以世界周報為榮。」甚至面對不同的政治立場與人際關係，蔡董事長也只回答一句：「誰沒有朋友？理解啦！」

不僅如此，陳文茜更表示：「當我在街頭為言論自由打架，犧牲自己的青春歲月、前途無量的工作時，今天關台的政府，從總統到主委⋯⋯你們都不在為民主奮鬥的行列。而你們的年齡或與我相當，甚至比我年長。你們是台灣民主運動的逃兵，這個我不怪你們，因為人性面對強權本來怯懦⋯⋯但我現在要説，當年的逃兵，如今不只享受權力，還成為言論自由的踐踏者。這些事，不會只有我一個人記住。」

(中時新聞網)