捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布10月自結合併營收2.03億元，月減7.37％、年減18.98％，降至近8月低點。稅後淨利0.08億元、年減76％，每股盈餘（EPS）0.09元、年減73％。

易華電前三季合併營收20.38億元、年減13.1％，仍創同期次高。惟毛利率15.14％、營益率7.79％，雙創近3年同期低點。加上業外收益減少32.21％，稅後淨利1.33億元、年減達70.58％，仍創同期第3高，每股盈餘1.36元，較去年同期4.55元同期新高明顯下滑。

易華電去年成長動能暢旺、營運締造「5高」佳績，今年營運動能明顯轉弱，公司先前法說時表示，主因新冠肺炎疫情影響消費意願，致使大尺寸及小尺寸面板需求同步轉弱，且面對5G及車用訂單需求激增，致使低毛利的驅動IC晶圓產能遭排擠。

而手機應用等小尺寸面板除受疫情影響，尚面對中美貿易戰及中印關係緊繃，衝擊華為IC供給及小米手機銷售狀況，短期手機用驅動IC市場市況瞬息萬變。不過，易華電認為，由於新設計及新應用趨勢不變，短期需求僅為向後遞延、長期成長空間仍可期。

(時報資訊)