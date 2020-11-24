工業電腦廠安勤(3479)為協助解決安養機構照顧服務難處，發揮耕耘智慧醫療專業優勢，提供北區老人之家多套21吋全平面醫療認證觸控式電腦，並特別因應長者需求規畫出一系列「樂齡學習方案」，協助銜接預防保健、活力老化、減緩失能。

全球邁入高齡化社會，台灣亦於2018年轉為高齡社會，推估2025年將走入「超高齡」社會。雖然近年來政府積極推動長照業務，但照顧服務需求多元化、加上人力短缺問題，使許多國內安養機構面臨心有餘而力不足窘境。

安勤看好物聯網智慧應用商機，近年鎖定智慧零售、交通、工廠及醫療等4大垂直市場布局，在穩健發展、走向國際化的同時，亦不忘積極參與地方回饋，定期與基金會舉辦各種志工體驗關懷活動，此次盼藉由多年深耕工業電腦產業的經驗優勢，以實際回饋社會。

因應安養中心面臨難處，安勤希望替長者生活帶來便利與娛樂，此次提供北區老人之家多套21吋全平面醫療認證觸控式電腦，做為免費醫療資訊系統，並特別偕同「STP種子人才培訓」規畫安養院的「樂齡學習方案」

為激發長者使用動力和培養長期使用習慣，團隊特地前往北區老人之家觀察及深度訪談，在瞭解長者需求後，規畫出閱讀好文、遊戲休閒、健康資訊、視訊溝通、節目欣賞、語言學習等6大服務內容，讓長者獲取新知、減緩認知障礙、促進彼此交流。

安勤表示，體認高齡社會下長者可能無學習操作新科技契機，再加上長照業務短缺，為此次選擇安養中心作為投入場域的契機，盼將產業實務經驗回饋在地，將資訊科技融入年長者的生活日常，提升長者的生活品質及幸福感。

(時報資訊)