民進黨立委高嘉瑜。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

民進黨立委高嘉瑜感嘆租屋10年仍買不起房，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發炒房爭議。高嘉瑜多次澄清，強調買房如實申報，不過因PO出衣物堆積如山的照片，也將焦點轉移到房間雜亂的話題上。對此，律師李怡貞表示，要謝謝高嘉瑜，讓所有男人都了解到，「我們在外光鮮亮麗，在家卻是光怪陸離的真相」。

衣服堆成山、枕頭泛黃，高嘉瑜更自爆已經1年沒剪頭髮，因為有囤物症，所以租屋處東西很多，就像資源回收場，太忙也沒時間整理，但沒在房間看過蟑螂，只看過壁虎。

高嘉瑜照片一PO出，讓不少網友看傻眼，李怡貞卻出面力挺，表示「謝謝高嘉瑜讓所有男人都了解到，我們在外光鮮亮麗，在家卻是光怪陸離的真相」，不要再怪女人亂、愛買、不整理，「我們只是必須把生命犧牲在最重要的事情上，而不是什麼狗屁斷捨離，我們這麼惜情如何斷？如何捨？如何離？」

李怡貞也說，所謂亂中有序，只是你沒佛緣看不出隱藏的次序，喊話「支持高嘉瑜」，但看了照片還有另一個心得，「原來一山還有一山高是真的」，同時也感謝高嘉瑜檢討房價。

(中時新聞網)