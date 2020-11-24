美國總務署（General Services Administration）23日正式通知拜登開始交接，消息曝光不久後，川普也發布推文，強調是自己建議總務署及署長墨菲「做該做的事」，部分媒體指，川普推文內容疑似認了敗選，但他也重申會維持良好戰鬥，相信自己會勝出。

據美媒CNBC報導，美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）周一通知拜登，川普團隊已經準備好和拜登團隊進行交接。

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

在美國總務署正式通知拜登幾分鐘後，美國總統川普就發布推文指出是自己批准這項行動。川普說，「我要感謝總務署的墨菲堅定的貢獻及對我們國家的忠誠，她被騷擾、威脅、虐待，我不希望這個發生在她、她的家人、或是總務署員工身上。」

川普也強調訴訟會繼續，「我們的案件將會堅決繼續，我們會保持良好的戰鬥，我相信我們會勝出。」

川普也強調是自己建議墨菲通知拜登進行交接，「然而，為了我們國家的最佳利益，我建議墨菲及她的團隊在有關初始規則上做該做的事，並且告訴我的團隊也要這樣做。」

（持續更新）

(中時新聞網)