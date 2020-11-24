美國總務署（General Services Administration）23日正式通知拜登開始交接，消息曝光不久後，川普也發布推文，強調是自己建議總務署及署長墨菲「做該做的事」，部分媒體指，川普推文內容疑似認了敗選，但他也重申會維持良好戰鬥，相信自己會勝出。
據美媒CNBC報導，美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）周一通知拜登，川普團隊已經準備好和拜登團隊進行交接。
在美國總務署正式通知拜登幾分鐘後，美國總統川普就發布推文指出是自己批准這項行動。川普說，「我要感謝總務署的墨菲堅定的貢獻及對我們國家的忠誠，她被騷擾、威脅、虐待，我不希望這個發生在她、她的家人、或是總務署員工身上。」
川普也強調訴訟會繼續，「我們的案件將會堅決繼續，我們會保持良好的戰鬥，我相信我們會勝出。」
川普也強調是自己建議墨菲通知拜登進行交接，「然而，為了我們國家的最佳利益，我建議墨菲及她的團隊在有關初始規則上做該做的事，並且告訴我的團隊也要這樣做。」
（持續更新）
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。