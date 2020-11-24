【氣象】東北風影響北部高溫24度、中南東部26-29度

東北風影響，氣象局表示今天北東雲多涼爽，大臺北山區、東半部易降雨，周三、周四回溫後，緊接著周五東北季風增強，中部以北、東北部氣溫下降，其中北部、東北部有雨，是相對最濕冷的兩個地區；氣象達人彭啟明指出，這波冷空氣可說是今年最強，氣溫從周五一路下滑到下周一，空曠地區有機會降到14、15度。

彭啟明在臉書指，周五這波冷空氣持續時間較長、強度也偏強，北部周五開始溫度下滑，最低點時間可能在下周一，北部都會區的低溫從周五每天都會下滑一點，下周一到周二可能低溫落在16至17度，空曠地區14、15度，中南部空曠地區也會降個2、3度，「可以說是今年到目前為止最強的冷空氣」。

彭啟明提醒，12月開始會有更多冷空氣發揮空間，下周北部的涼意很濃，雖然冷高壓南下仍有節奏及空檔，也有機會回溫，但較少看到像前幾周秋老虎的天氣，建議要有過冬的準備及安排。

氣象局表示， 周五（27日）東北季風增強，周六、周日（28日、29日）中部以北及東北部氣溫下降，預計清晨、夜裡中部以北及東北部低溫將下探17至19度，較空曠地區可能更低，其他地區約19至22度；降雨方面，北部、東半部局部短暫雨，中南部多雲到晴、溫差大。

下周一至下周三(12月1日至3日) 又恢復東北風影響的環境，北部及東北部天氣較涼，北部、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

(中時新聞網)