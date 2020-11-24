民進黨政府宣布開放美國含有萊克多巴胺的豬肉進口，引發軒然大波，更引爆近年來最大規模的秋鬥，民眾憤怒上街表達他們對政府的不滿，而臉書粉專「韓黑父母不崩潰」就貼文指出，政府進口萊豬後，僅立法規定學校的營養午餐禁止使用，但殊不知小朋友一周21餐中，只有5餐是來自學校營養午餐，實際上吃到萊豬的風險還是非常非常大！

該粉專貼出一張照片，兩位小朋友的背包上都貼著「蔡阿姨：不要餵我吃萊豬，我想健康長大」的紙條，這畫面讓網友們感到不捨，無奈台灣的小朋友未來就要受到美國萊豬的荼毒，避無可避。該粉專表示，我們的政府準備要開放進口萊豬，但卻沒有正確的配套，連是否將強制標示產地都沒有個定論。

不過，僅僅是讓豬肉標示產地就可以防範了嗎？該粉專指出，我們的高官大概沒去傳統市場買過菜，散裝的肉製產品數以百計，你完全無法得知是不是由萊豬製造，而婆婆媽媽們買回家的肉類製品，也讓孩子吃進肚，所以為了維護孩童的食品安全，光是限定校園瘦肉精零檢出是沒有用的。

蔡政府不僅聽不見大人的聲音，也聽不見孩子的聲音，該粉專感嘆表示，希望大家繼續用力幫忙在網路發聲、在各種平台發聲，直到蔡政府聽到為止！

該文章引來網友討論，表示「不要進口萊豬，讓小朋友安心長大，很難嗎？」、「毒留子孫，不怕報應嗎」、「支持民進黨的人可以福蔭子孫、神功護體百毒不侵」、「票投民進黨的下場」、「看了好心疼」、「政府視全民生命為草芥」。

(中時新聞網)