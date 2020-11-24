🙏🏿 — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) November 23, 2020

自由球員考辛斯(DeMarcus Cousins)同意與火箭隊簽下1年合約，新球季將與哈登(James Harden)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)聯手爭冠，如果這兩人沒有被賣掉的話。無論如何，考辛斯終於可以重返賽場，而且也必須繳出好表現。

美媒《 The Athletic》報導考辛斯這紙合約不是保障合約，畢竟他上季在湖人一場都沒打，最後一次出賽是去年6月披著勇士戰袍，而且該季(2018-19)他也因為腿傷只打了30場。湖人近日連補兩個內線戰力，用不著考辛斯了。火箭現在也要確定他能打才願意留人，外界形容考辛斯目前是「前所未有的饑渴」。

考辛斯今年30歲，以他過去的成績如果沒受傷，今年季外有機會簽到年薪4000萬美元的超級合約。接連的腿傷讓他如今連保障底薪都沒有，他過去最大的合約僅僅是在國王隊4年6500萬美元。身為一個入選4次明星賽、兩次聯盟第二隊的猛將，生涯累積至今只有8800萬美元薪資。

哈登正盤算著要離開火箭，眼看西區的強敵湖人積極補強，讓兩隊差距愈來愈大。巫師隊總管24日澄清，否認當家控衛沃爾(John Wall)與火箭韋斯布魯克的交易傳言。如果火箭季外就只有這種程度的變動，新球季恐怕難以安撫哈登。

(中時新聞網)