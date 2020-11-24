貨櫃船運市場嚴重缺櫃，船公司為快速運回空櫃，多已停收美國運往亞洲的穀物，香港東方海外貨櫃航運公司通知客戶12月1日起美國內陸穀物運價每大箱調高300美元，但穀物進口商仍難以取得艙位，貨載開始轉往散裝船，業界透露，貨量不多的台灣穀物進口商，透過美國穀物出口商，讓貨載搭運往日本與中國大陸穀物「便船」運來台灣。

上周一周內，散裝船運市場運穀物的巴拿馬型船日租，自1.09萬美元漲到1.22萬美元，漲幅約一成二，但因中國大陸停止澳洲煤炭進口，運價與10月9日的1.30萬美元相較跌了6.56％。

攬貨業者指出，美國內陸運往台灣的穀物，每大箱（40呎櫃）運價原最多600美元，美西僅約4百美元，美東約5百美元，即使加價300美元，都未滿1,000美元；而目前台灣運往美西每大箱運價3,900美元，到芝加哥每大箱約6,000美元，到美東每大箱約4,700美元，這些運價都要外加1,000美元買艙費，在回程貨運價不及去程貨五分之一情況下，船公司為加速貨櫃周轉率，紛紛放棄收回程貨。

船公司則指出，雖然美國聯邦海事委員會傳出要查船公司停收穀物事件，但因穀物運價偏低，船公司與託運人簽的都是很鬆散的合約，沒有強制條款，也沒有延誤罰則，且船公司不光是不收穀物，亞洲輸往美國的貨載，也都儘量只收港口貨，避免收內陸貨，讓託運人自行安排後段運輸。

大宗物資採購業者則表示，因適逢年底旺季、貨櫃艙位不足，加上比價因素，貨櫃航商不願收美國出口穀物，對於進口大宗物資的台灣業者多少會受到影響，但因業界大多會提前採購、提早1～2個月進貨，目前情況還好，須要觀察的是後面幾個月的狀況。

經營港口穀物倉儲的東森國際則指出，在民國97年，巴拿馬型船日租曾經高達7、8萬美元，該年有67％的進口穀物都改採取貨櫃運輸，去年我國進口穀物共890萬噸，其中690萬噸以散裝船進口，也就是約22.47％是用貨櫃運輸。

現在有進口商請出口商安排貨再載搭便船，散裝船有七個貨艙，運穀物到日本或中國大陸時，挪一、兩個艙給台灣進口穀物，加靠台灣港口卸貨。原本明年1、2月並沒有散裝船安排到台灣卸載穀物，現在因為貨櫃船公司賺大錢去了，放棄運送穀物，突然有兩艘散裝船申請要彎靠台灣卸貨，讓相關業者不用「喝西北風」了。

(工商 )