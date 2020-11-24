趙駿亞與高宇蓁交往1年多分手後，兩人依然維持友好關係，甚至還能在戲劇中搭檔演情侶，也讓粉絲紛紛力拱復合，對此遭到趙駿亞婉拒還聲稱「要出門交女友」，不過近來傳出他與FOX體育台主播秦于婷戀情順利，年初更同時PO出在苗栗火焰山的相同視角照，才讓這段低調戀情受到關注。

根據《周刊王》報導，趙駿亞之前被直擊帶著短髮妹甜蜜逛街，而女方身分就是FOX體育台主播秦于婷，兩人交往過程更如同偶像劇般的情節，據悉是趙駿亞收看FOX體育台時，覺得秦于婷播報時相當專業，加上外型亮眼，便想辦法透過朋友介紹，而興趣相投的兩人，更是喜愛登山等接觸大自然的戶外活動，因此可以說是是一拍即合。

趙駿亞與體育主播秦于婷戀情穩定。（圖／中時資料照、秦于婷臉書）

而秦于婷也曾在臉書分享趙駿亞主持的節目影片，大讚男友敢跳瀑布是個「真男人」，此外年初還同日PO出在苗栗火焰山的相同視角照放閃，或許是體育主播出身的秦于婷，受關注的程度不像女藝人那麼高，也讓兩人愛的相當自在。

趙駿亞與秦于婷曾放相同視角照低調放閃。（圖／趙駿亞、秦于婷臉書）

至於和趙駿亞交往1年多的高宇蓁，2012年分手後愛情轉為友誼，她曾透露很少能和舊愛當朋友，強調「趙駿亞算是特例」，雖然不少粉絲希望兩人能復合，但眼見趙駿亞已經名草有主，也只能轉為祝福他新戀情順利。

(中時新聞網)