小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(24日）財經重點。

【1】３大客戶訂單追追追 台積電營收 Q4超標在望

蘋果首款5G智慧型手機iPhone 12及搭載M1處理器的新款MacBook Air/Pro銷售拉出長紅，索尼PS5及微軟XBOX Series X/S等新款遊戲機也賣到缺貨，台積電受惠於蘋果、高通、超微等大客戶追單，7奈米及5奈米先進製程全線滿載，加上投片良率獲得明顯改善，法人預期台積電第四季合併營收超越業績展望高標，甚至續創歷史新高機率大增。

【2】台股市值15強 排名大風吹

半導體股紅透半邊天！台積電今年市值翻了五成，衝上12.87兆元，將戰13兆元大關，IC設計股龍頭聯發科，市值相繼超車台化、鴻海，成為台股市值二哥，晶圓雙雄之一的聯電，不讓台積電專美於前，23日股價衝上漲停，市值排名從去（108）年底的34名，一躍而上至目前的第13名，總市值蓄勢挑戰股王大立光地位。

【3】成本飆漲建商封盤 房價回不去

營建成本近年持續飆漲，估計整體上漲幅度已高達15％～20％，最近已有營造廠向建商採取「成本加成」的報價策略，有些建商也開始「封盤」不賣，打算把上漲的營建成本反應在未來房價上。房地產業者預期，「至少三～五年，營建成本上漲趨勢還回不去！」房價欲小不易。

【4】盤中零股交易滿月 長榮、聯電、敦泰報酬最優

盤中零股交易即將滿月，投資人獲利大滿貫！台積電魅力無法擋，盤中零股交易上路至11月23日止，成交量已突破1萬張，平均投資人潛在報酬率高達7.86％，報酬率最優是敦泰、聯電、長榮三檔，報酬率在11～15％之間，而成交量前四名標的，均為小資族喜愛的「存股」標的，除台積電還有元大高股息、玉山金及元大台灣50。

【5】拜登點將 布林肯將任國務卿

據熟知內情人士透露，美國總統當選人拜登（Joe Biden）將提名核心幕僚布林肯（Antony Blinken）出任國務卿，負責重建美國與全球其他國家的關係。

(中時新聞網)