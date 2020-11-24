原來一山也有一山高是真的！民進黨立委高嘉瑜公布閨房衣服山照片，震撼眾人視線，有網友比對她身上衣物，果真能從一堆衣服中找到，港湖女神的亮麗形象，竟在衣服堆中塑造出來的，令人嘖嘖稱奇。雖有人質疑她想為房產之事轉移焦點，但女律師李怡貞力挺她，因為高嘉瑜讓所有男人了解，女人在外光鮮亮麗，在家卻是光怪陸離的真相。

李怡貞昨在臉書上貼文，以執業律師的心情看待高嘉瑜閨房這件事，她說，「謝謝高嘉瑜讓所有男人都了解到，我們在外光鮮亮麗，在家卻是光怪陸離的真相。不要再怪我們，亂怪我們愛買，怪我們不整理，我們只是必須把生命犧牲在最重要的事情上，而不是什麼狗屁斷捨離。我們這麼惜情如何斷？如何捨？如何離？所謂亂中有序，只是你沒佛緣看不出隱藏的次序。」

高嘉瑜閨房被李怡貞稱讚亂中有序，但有不少人暗酸她。像是藝人雞排妹鄭家純，就PO出她在東京的租房房間，簡單清爽整潔，雞排妹貼文說道，「身為一個輕鬆斷捨離、家中長年維持得像飯店房間的人，想給各位房間亂的人一個建議，不要找一個愛整理愛乾淨的人當另一半，不會有互補的奇蹟，只會兩個人一起崩潰。」對此，網友笑說，她是不是在寫給高嘉瑜看啊。

高嘉瑜一直給外界印象，她在北市租屋10餘年，但近日被另一議員游淑慧踢爆，高嘉瑜雖租屋多時，卻坐擁2間房地產，形象瞬間崩壞，民眾多認為，要女生曝光凌亂不堪的房間，根本是形象毀滅，她其實這麼做是為轉移話題，緊急危機處理。

(中時新聞網)