台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，上月28日晚間從學校返回宿舍途中，遭梁姓兇嫌性侵擄殺， 受害家屬昨（23日）在馬國召開記者會，會中公開蔡英文向受害家屬的道歉信指出，已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成要求台灣國賠，且對凶手處以極刑，如果台灣不能滿足要求，將透過馬國司法程式爭取引渡罪犯。

葉海量認為，既然蔡英文已承認是台灣疏失，就當判兇嫌極刑。(圖／翻攝自馬來西亞聯合日報)

受害鍾女的父親鍾偉國，昨天在律師葉海量的陪同下，於愛女的母校「衞理畢理學院」（Methodist Pilley Institute）召開記者會，葉海量表示，已在台灣提出3項訴訟，包括11月3日提出死亡民事訴訟（按中華民國民事法假扣押522條第1項）、11月12日提出死亡刑事訴訟，以及犯罪被害人補償。

據《聯合日報》報導，葉海量強調，鍾女遭擄殺，兇嫌惡性重大，有「永久與社會隔離之必要」， 應當判處極刑，以符合馬來西亞人民、家屬及台灣社會要求和意願。「我們也懇請蔡總統，必須避免考量任何失效因素，讓兇嫌來逃避極刑，且務必在中華民國226-1 條文被提控，這是失去馬來西亞人民生命極刑的代價，這是全馬來西亞人民的期待。」

葉海量在記者會公開蔡英文總統給家屬道歉信，其中內容提及「因為我們的疏忽，讓您們失去愛女」，證明鍾女遇害，是台灣當局疏忽所造成。

他表示，家屬會透過一切途徑，包括外交、政治、民間組織，要求台灣政府，以人性最高的準則來處理、審理、量刑與判刑，藉此做出交代。「如果台灣當局不能滿足要求，與蔡總統最高的指標有所抵觸，家屬必毫不猶豫，不惜一切代價，通過馬來西亞司法程序作出引渡罪犯的動作」。

葉海量重申，蔡英文總統承認鍾女遇害是台灣當局的疏忽造成，台南警方有吃案嫌疑，加上鍾女遭勒斃案發生後，區公所緊急修復路燈照明，一連串的疏忽，足以構成台灣當局應當賠償。

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(中時新聞網)