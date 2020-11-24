阿斯利康宣布新冠疫苗最高有效性可達90%，市場傳言拜登已提名前聯準會主席葉倫出任財政部長，週一美股上漲，漲幅介於0.22至1.56％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE下跌2.97%，台積電ADR上漲2.94%，聯電ADR暴漲20.24%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為13,600點至13,700點，壓力為14,100點至14,200點。

（3）、技術指標：KD開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為169點附近，壓力為177點左右，KD技術指標開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並再創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、11月營收預期靚、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

(時報資訊)