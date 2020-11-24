全球電源管理廠-台達電(2308)宣布為國立交通大學台南校區產學合作創新基地「致遠樓」提供綠建築及智慧建築的一站式顧問及工程服務，此案導入台達樓宇自動化解決方案，以物聯網為基礎無縫整合包括中央監控、照明、電梯、安防、災防等數個建築內的子系統，預計可以在明年一併取得內政部的智慧建築與綠建築雙重標章認證。

台達電表示，「致遠樓」從建築設計之初就著手負責相關整合規劃，並接續執行工程，幫助降低營建成本並提升營運效率，打造不僅節能，更加智慧、健康的「以人為本」的新創基地，為了有效率的整合建築內包括照明、空調、火警、給排水等各種子系統，台達導入其自有品牌LOYTEC可支援多種開放通訊協議的控制器，並以其Delta Controls網頁式圖控軟體enteliWEB做為中央監控平台。透過樓宇自動化整合系統，管理人員能在單一平台上監控所有設備，減少維運上的人力負擔，當設備有異常狀況時，亦可以第一時間收到警示通知，及時排除問題。

在節能設計上，此案透過變頻冰水機、變流量控制(VWV)、送排風機自動化控制排程等手法，在維持宜人的溫溼度的前提下進行空調節能，預計空調系統節能效率指標與一般建築相比可提升至少17.5%；照明部分除了全面採用節能LED燈具並執行分區控制，一樓公共區域更採用可進行恆光控制的LOYTEC DALI燈控系統，能依自然光強度自動調節照明，維持恆定的亮度，兼顧節能與舒適，預計室內照明系統節能效率指標相較一般建築可提升至少75%，另還有台達能源在線系統(Delta Energy Online)能在長期進行能源監控，挖掘最佳節能潛力點。

智慧化設計也是這座創新基地的另一大亮點。為提升會議室空間使用率，會議室系統會依實際使用狀態釋出會議空間，而在會議室中，使用者只要一鍵選擇簡報、會議等情境，即可自動控制連動照明、投影機、布幕等設備，還能透過台達Vivitek的NovoConnect無線投影與互動協作系統快速分享個人裝置內容，打造高效率的會議空間，結合監控、數位顯示的智慧叫梯系統，能透過影像分析判斷排隊人數調度電梯，有效縮短電梯的等待時間。

台達電樓宇自動化事業群總經理羅永堅表示，台達電目前已在全球自建及捐建27棟綠建築，累積了豐富的綠建築建設及優化經驗，此次提供從顧問到工程的一站式服務，可以全盤考量建築在節能、智慧、健康的綜合需求，同時有效避免設計到執行之間的落差，更迅速確實地落實理想規劃。

由於進出團隊眾多，安全性也是重點考量，台達SmartPASS安防管理系統整合RFID辨識、人臉辨識、車牌辨識、eTag以及人員及訪客系統，建立可靠的無人化管理機制，大樓的中央監視系統還連結了外圍路燈的緊急求救鈕及民生公共物聯網系統的資訊，除了可以即時提供緊急援助，只要一收到地震速報，系統即會立刻連動門禁，開啟逃生出入口，加速人員疏散。

致遠樓建築基地1.2公頃，五層樓高，樓地板面積約7,070坪，目前已有交大智慧科學暨綠能學院及19家企業進駐。台達樓宇自動化解決方案幫助致遠樓成為綠建築及智慧建築，透過一站式的設計及工程服務成功幫助其做到節能、便利、健康、安全，同時降低營運成本並提升資產價值，落實成為前瞻性產學基地的願景。

(時報資訊)