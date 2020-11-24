許多家長會為孩子準備水壺，讓孩子上學時能多喝水，但日前一名媽媽在網路上分享，她為小孩準備水壺時，一時疏忽將「尿壺」當作水壺讓小孩帶去，幼稚園老師還讓小孩真的裝水喝，她發文怒批「到底哪裡像水壺了？」結果她附上尿壺的照片，讓許多網友說真的太像水壺，難怪老師認不出。

該媽媽在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「誰能告訴我這到底哪裡像水壺了？」她因為一時疏忽，讓孩子帶了尿壺到幼稚園喝水，幼稚園老師還真的把它當作水壺，裝水給小孩喝，因為小孩目前就讀小班，還不太會表達，因此看到家中尿壺也沒有說，而老師看到與平時不相同的水壺也沒有先問過家長，讓她相當不滿。

因為尿壺長得太像水壺，導致幼稚園老師讓孩子裝水喝。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

不過該媽媽在貼文中附上尿壺照片，尿壺有水藍色瓶身、長形壺嘴，外觀看似和水壺差不多，讓許多網友都留言表示，「第一次看到真的會覺得是水壺耶」、「這真的很像水壺啊！不然你怎麼會給小孩帶錯？」「老師可能也覺得是水壺吧」。

不過也有不少網友認為該媽媽很不負責任，自己疏忽造成的錯誤，不應該完全歸咎老師，「千錯萬錯都是別人的錯！」「為什麼要把責任推到老師身上？」「這麼多人都告訴你像水壺，那你會跟老師道歉嗎」。

(中時新聞網)