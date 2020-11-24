被譽為政壇扶龍王的北市議員王世堅，因近來多次批評行政院長蘇貞昌之故，遭同黨桃園市議員王浩宇痛批「替中共挑撥總統與院長的關係」！由於王浩宇的指控非常嚴重，曾參選過台北市立委、民眾黨黨員的何景榮至宜蘭地檢署，告發王世堅涉反滲透法。

之前因衛福部長陳時中登上小巨蛋開唱引發爭議，被王世堅痛批「裝可愛」、「撈過界」，引發王浩宇嗆聲「那你還待在民進黨幹嘛」，逼得陳時中出來打圓場，要大家不要為他爭吵。

沒想到過沒多久，兩人又因為蘇貞昌再度槓上！王世堅近來因屢屢批評蘇貞昌的言論，讓王浩宇無法忍受，21日在臉書發文表示，陳時中「要我們不要為了他爭吵」。結果民進黨支持者給王世堅一次機會，但隔沒多久，王世堅「開始造謠蘇貞昌將在年後去職，替中共挑撥總統與院長的關係。這樣的行為，真的非常不應該」。

王浩宇臉書。（摘自王浩宇臉書）

不過，王浩宇指控王世堅「替中共挑撥總統與院長的關係」的陳詞，讓何景榮認為事關重大，恐有共諜之嫌疑，因此，何23日具狀至宜蘭地檢署，告發王世堅涉嫌觸犯反滲透法。

何景榮更懇請檢察官立即傳喚王浩宇至宜蘭，協助偵辦此一共諜疑案！倘若王世堅不是共諜，則立即控告王浩宇妨礙名譽；唯有以訟止謗，才能釐清真相、捍衛王世堅的清白！

何景榮臉書。（摘自何景榮臉書）

何景榮的動作，讓臉書「罷免王浩宇」粉專看好戲，直言何景榮控告王世堅違反「反滲透法」！究竟是王浩宇無的放矢？抑或王世堅真是中共同路人？「讓我們繼續看下去」！

底下網友也表示，「依照以原就被原則，這應該會從宜檢移到桃檢吧.....也好啦，讓王大議員有事忙，省得他還要想法子護他那基本盤」、「王浩宇每po一篇文是能獲得多少台灣價值點數」、「議員的事不幹，盡幹些跟議員職權無關的事！投他票的人不知道會不會感到羞愧？『全國不分區議員』應該去當總統！」

(中時新聞網)