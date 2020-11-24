周一美股三大指數收高，道瓊指數大漲逾300點，阿斯利康與牛津大學宣布其共同研發的新冠狀病毒疫苗有效力達90%，成為本月第三個其試驗數據顯示具有高度防護力的疫苗，對經濟形勢敏感的能源股與工業股強勢表態，但大型股下挫，使標普500與那斯達克指數漲幅受抑。

美國衛生部門可能於12月中旬批准輝瑞疫苗，並於24小時內開始配送施打，以及最新調查顯示美國11月商業活動創下逾5年來最快速的擴張，亦為美股帶來提振。此外，媒體報導美國總統當選人拜登擬提名聯準會前主席葉倫擔任財政部長，激勵道瓊指數尾盤站上盤中高點。

周一收盤，道瓊工業指數漲327.79點或1.12%，為29,591.27點。標普500指數漲20.05點或0.56%，為3,577.59點。那斯達克綜合指數漲25.66點或0.22%，為11,880.63點。

新冠疫苗的試驗數據接連發布令人振奮的消息，使標普500指數本月站上歷史新高，而藍籌股道瓊指數亦首次向30,000點扣關。

葉倫在金融危機後的2014年至2018年擔任聯準會主席，當時美國保持低利率水準，且標普500指數上漲近60%。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，讓新一輪激勵方案獲得通過，財政部的角色可能比國會更重要，這消除一個巨大的障礙。

周期型股票表現最佳，疫苖題材帶動油價上漲，標普能源股指數飆升7.09%，工業股漲1.64%，金融股漲1.88%，亦表現強勁。

Kace Capital Advisors常務合夥人Ken Polcari表示：「周一就是個疫苖行情，投資人撤出成長型股票，並持續湧入大型周期型與價值型股票，所以道瓊指數表現如此好，而那斯達克指數則承受一些壓力」。

疫苖研發與接種的好消息，持續帶動資金輪動行情，航空股與遊輪股大漲，但蘋果與網飛等重量級科技相關股下跌，削弱大盤漲勢。嘉年華遊輪勁揚4.66%，聯合航空漲2.6%。蘋果跌近3%，網飛跌 2.4%，臉書、亞馬遜、Alphabet與微軟均小跌作收。

納入標普500指數的題材持續發酵，特斯拉大漲58%，市值5,000億美元大關。

隨著周四感恩節假期即將到來，華爾街股市交投料將轉為清淡。

(時報資訊)