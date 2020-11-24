櫃檯買賣中心表示，廣寰科(3287)及建錩(5014)等2檔上櫃股票自109年11月24日起恢復融資融券交易；典範(3372)、飛寶(4413)及旭源(8421)等3檔上櫃股票自109年11月24日起暫停融資融券交易；三竹(8284)自109年11月24日起得為融資融券交易。

證券櫃檯買賣中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司依規定公告申報之109年第3季財務報告每股淨值等資料，因廣寰科及建錩等2家公司之每股淨值已高於10元，爰公告其股票自109年11月24日起恢復融資融券交易；典範、飛寶企業及旭源等3家公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自109年11月24日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限；天方能源之每股淨值已高於10元，惟其股票目前仍停止買賣而繼續暫停融資融券交易。

在三竹部分，櫃檯買賣中心表示，三竹自109年5月18日上櫃至今已滿半年以上，其設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自109年11月24日起得為融資融券交易。

三竹目前實收資本額為4.63億元，記名股東總人數計有2041人，而持股1000股至50000股之股東人數為1711人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為38.38%。

(時報資訊)