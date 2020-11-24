前行政院發言人丁怡銘引發「牛肉麵之亂」後，皇家傳承牛肉麵又遭指稱其位在新莊的食品加工廠並未登記，且經發局前往稽查時不願配合受檢，遭新北市政府調查。檢舉人士調查、檢舉、爆料媒體一條龍，讓宅神朱學恒都自嘆弗如。

昨(24)晚，新北市聯合稽查結果出爐，經檢查確認皇家傳承的工廠未辦理工廠登記，但因工廠的土地分區是乙種工業區，建物也符合廠房使用，市府將協助辦理工廠登記。在衛生稽查部分，官員表示廠內衛生標準大致符合規定，僅冷凍櫃內食材離地高度不足，以及廠內設置開放式垃圾桶等2項小缺失，業者都已現場改善。

網紅歷史哥在臉書上發文表示，從檢查結果看來皇家傳承牛肉麵似乎沒有太大的問題，若無意外，牛肉麵之亂也將就此落幕，他也表示，這家牛肉麵相當好吃，要網購幾包來壓壓驚了。

該文引來網友討論，表示「希望他們稅務健全，兩次打不成，就開始查稅了吧」、「來去吃麵，行動支持店家」、「用消費保護這家牛肉麵店」、「一個無辜的老闆，因為不配合方丈演戲，落得被方丈追殺，咳，方丈好可怕」、「有沒有發覺，綠色支持者很會檢舉，反觀藍色支持者怎麼那麼善良呢？」

(中時新聞網)