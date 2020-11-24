電動車龍頭特斯拉(Tesla)周一(23日)股價大漲6.58%，執行長馬斯克(Elon Musk)身家也增加72億美元，以1279億美元超過微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)的1277億美元，躍升全球第2富豪，僅次電商龍頭亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)。49歲馬斯克受惠於特斯拉股價驚人漲幅，今年身家暴增1003億美元(約2.914兆臺幣)。

馬斯克年初在全球富豪榜只排第35位，其財富約有3/4來自所持有特斯拉股票。在他創辦的另家公司、計劃從事太空運輸SpaceX，儘管也被看好，馬斯克所持股份價值大概還不到他在特斯拉持股1/4。

比爾蓋茲名列全球首富多年，直到2017年才被貝佐斯超越。他與妻子梅琳妲(Melinda)在2006年聯名成立基金會，至今已捐出超過270億美元，若未付出這些善款，他應該仍可穩坐第2。

特斯拉盤後再升1.69%，暫報530.68美元，改寫股價歷史新高。微軟周一小跌0.13%，但盤後收復失地，漲0.35%，暫報210.84美元。亞馬遜走勢與微軟相似，收盤小跌0.03%，盤後補漲0.54%，報3115美元。

(中時新聞網)