好市多黑色購物節昨（23）日開跑，民眾眼光聚焦特惠商品，首日祭出10盎司的財富女神金條，祭97折優惠，一小時就被搶光，但有眼尖民眾發現，去年黑購節爆搶的3樣商品，今年不但還有貨，且更便宜，像熱銷的「伊萊克斯二合一無線吸塵器」大降2000元，只要5999元就能入手，比去年黑購節還便宜500元。

好市多黑色購物節昨登場，但各地分店人潮不如預期，有民眾發現去年曾引爆民眾瘋搶的3樣熱賣商品，今年貨架上貨品充足，像是熱銷的「伊萊克斯二合一無線吸塵器」，今年直降2千元，只要5999元就能入手，而同樣商品去年黑購節售價6499元，讓民眾直呼「今年更便宜」。

伊萊克斯二合一無線吸塵器是去年主打商品之一，曾造成不少民眾瘋狂搶購，今年也直降2千元，但不見買氣。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

去年主打的伊萊克斯二合一無線吸塵器，今年貨源充足。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

另外，Samsonite硬殼行李箱28、21吋2入組，直接折價1500元，3385元就能一次入手2個，不僅價格實惠，且都還有貨。還有一款令民眾為之瘋狂、詢問度破表的「半熟麵包」，因持續穩定供貨，有不少消費者表示「平日買不到，現在很好買」。

半熟麵包也是民眾過去瘋搶的商品之一。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

黑色購物節今進入第二天，今主打1.5克拉鑽石項鍊、55吋8K QLED量子電視和14吋雙螢幕筆電，而與昨日相比，今也加入了不少民生用品、零食、牙膏、發熱衣，以及廚房用具。

(中時新聞網)