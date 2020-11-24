身材火辣的女星李萱3年前推出三點不露的寫真書《貓女郎》，當時傳出日籍藝人夢多和《大學生了沒》的茵茵交往，李萱透露曾和夢多有段情，並批評對方劈腿，約會時小氣總是各付各的，讓她從此之後不再考慮跟日本男生交往，而經紀人澄清夢多和李萱只見過一次面，認為是子虛烏有的傳聞。

28歲李萱擁有G罩杯上圍及S曲線身材，相當火辣，2017年她自曝2年多前曾和夢多交往，最後因為對方偷吃分手，李萱氣憤夢多後來封鎖刪除她，導致對話紀錄都被刪，拿不出證據，也指夢多心虛，曾在台北街頭偶遇，「他很尷尬避開我」。

夢多先前被拍跟女健身教練約會。（圖／中時資料照片）

據《鏡週刊》報導，李萱後來受訪直言，由於跟夢多交往這段不愉快經驗，使她以後不會再考慮跟日本男生談戀愛，批評他們吝嗇，出外約會聚餐都各付各的，還生氣說：「呸，就是一個渣啊」，而求證夢多後，對方說只見過李萱一次，李萱則傻眼說算了，「可能被當砲友」。

後來李萱大器對夢多和茵茵交往獻上祝福，去年1月卻傳出夢多和茵茵分手，去年5月夢多爆和小13歲「小昆凌」書那娜同居熱戀，不同於和茵茵交往時的低調，夢多大方承認，但今年初又告吹，夢多透露主因是女方偷看他手機，兩個月前夢多又被拍和健身教練Evelyn甜蜜約會，路上搭肩抓臀，互動親密。

(中時新聞網)