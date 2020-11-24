政府明年元旦開放萊豬，引起社會譁然，上週日有6萬人上街反萊豬，國民黨主席江啟臣則邀請蔡英文總統辯論萊豬，但總統府稱應回歸立法院。對此，國民黨祕書長李乾龍今天表示，若蔡英文不接受辯論，除了黨團繼續在立法院逼閣揆蘇貞昌道歉外，還透露會再有下一波上街頭。

為讓民眾釐清蔡英文總統開放萊豬是否與美有任何交換條件，國民黨主席江啟臣邀請蔡英文公開辯論，文傳會主委王育敏、藍委陳以信今天將向總統府遞交辯論邀請函。

國民黨祕書長李乾龍上午接受《羅友志嗆新聞》廣播專訪表示，開放萊豬政策不管是蔡英文或閣揆蘇貞昌的意見，但最終一定是由總統出面負責，江啟臣邀請蔡英文公開辯論，就是希望蔡能說明開放萊豬政策，是國人健康重要，還是總統私下和別人的默契或承諾更重要。

李乾龍說，當年馬政府推動ECFA時，時任民進黨主席的蔡英文邀請馬出來辯論，由於馬正在出訪，因此幕僚建議由時任副總統的吳敦義和蔡英文辯論，但蔡不願意，點名要馬英九，後來馬認為事涉國家重大政策，因此接受和蔡辯論。

被問到若蔡英文不答應辯論，李乾龍直言，國民黨要做最稱職的在野反對黨，監督民進黨執政替老百姓把關，「若蔡英文不接受和江啟臣辯論，將會有下一波上街頭」、「下次在街頭見，一定要把民意展現出來」，而立法院黨團也會繼續逼蘇貞昌道歉，才能讓蘇揆上台施政報告。

若蔡英文派蘇貞昌出面辯論，李乾龍聞言後不斷揮手，嘲諷「閣揆要不要換，這部分我們不能插手民進黨」，且開放萊豬不是蘇貞昌可決定的，一定是蔡英文拍板定案，如同兩岸走到兵凶戰危，也是因為總統作為，才把兩岸弄得這麼緊張，蘇貞昌只是執行者，若蔡英文不出來，就把戰場拉到立院訴諸民意。

(中時 )